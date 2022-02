Ministerie: nog zeker 141 Nederlanders in Oekraïne

Russische troepen openden donderdagochtend vroeg de aanval en zijn Oekraïens grondgebied binnengetreden. Het ministerie roept Nederlanders op Oekraïne te verlaten als dit veilig kan. Ook roept de woordvoerder alle Nederlanders in het land op zich te registreren bij de ambassade, maar ook weer af te melden in het geval van vertrek. „Zodat we een zo actueel mogelijk beeld hebben.”

Henk Slijkhuis woont in het noordoosten van Oekraïne en beschrijft de groeiende onrust onder de bevolking.

De Nederlandse vertegenwoordiging week vanwege de dreiging van een invasie afgelopen weekend uit van hoofdstad Kiev naar Lviv, in het westen van het land. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) zei donderdag dat de ambassade ondanks de Russische invasie openblijft.

Volgens de woordvoerder hebben vooralsnog „slechts enkele Nederlanders” zich gemeld bij het steunpunt van de ambassade. Die kan hulp verschaffen met bijvoorbeeld de reisdocumentatie die nodig is om Oekraïne te verlaten. Bij het callcenter van Buitenlandse Zaken over reisadviezen hebben donderdag tientallen mensen gebeld over de situatie in Oekraïne, aldus de zegsman.

Minister Hoekstra reageert op de inval in Oekraïne.

Koninklijk huis reageert

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zeggen dat ze „intens” meeleven met de inwoners van Oekraïne. „Ons hart gaat uit naar de bevolking van Oekraïne en naar alle getroffenen door het geweld”, laten ze weten in een verklaring van het Koninklijk Huis.

De koning en koningin zeggen dat ze ook meeleven met de Oekraïense gemeenschap in Nederland „die in angst verkeert om het lot van familie en vrienden.”

VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR vreest dat de Russische inval in Oekraïne „verwoestende gevolgen” zal hebben voor de burgerbevolking. De organisatie maakt zich ernstige zorgen en concludeert dat „oorlog geen winnaars kent, terwijl talloze levens worden verscheurd.” Commissaris Filippo Grandi roept buurlanden op hun grenzen open te houden „voor mensen die veiligheid en bescherming zoeken.”