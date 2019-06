Nederlandse vast met cocaïne in Santo Domingo

De politie in de Dominicaanse Republiek meldde dit weekend dat de autoriteiten waren getipt over een poging tot drugssmokkel. De politie doorzocht daarop een koffer die in het vrachtruim lag van een toestel dat naar luchthaven Charles de Gaulle in Parijs zou vliegen. In een koffer in het vrachtruim vond de politie de pakketjes met cocaïne.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik