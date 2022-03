CPB: Koopkracht herstelt na flinke klap dit jaar

Dat voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn nieuwe economische ramingen. Daar werd in Den Haag met spanning op gewacht, omdat het kabinet ze als handvat gebruikt om de komende weken aan de langverwachte koopkrachtreparatie te gaan werken.

De cijfers zullen de betrokken bewindspersonen enigszins gerust stellen, ook al zijn ze nog met onzekerheid omgeven. Het CPB verwacht voor dit jaar wel een flinke dreun en rekent op een inflatie van iets meer dan vijf procent. Dat zorgt voor een hap uit de koopkracht van 2,7 procent.

Bekijk ook: ECB met lege handen als recessie komt

3,4 procent

Vanwege de onzekerheid hebben de rekenmeesters ook nog twee alternatieve scenario’s berekend. In de variant waarin de schade van de oorlog meevalt is de inflatie 3 procent en daalt de koopkracht 0,6 procent. In de zwaardere variant gaat het om een prijsstijging van 6 procent en slinkt de beurs van de burger met 3,4 procent.

Maar in alle gevallen wordt de pijn alleen dit jaar geleden, becijfert het CPB. Voor volgend jaar tekent het alweer een koopkrachtherstel van 1,5 tot 1,9 procent in, omdat het planbureau rekent op stijgende lonen en indexatie van pensioenen. En de economie blijft in de berekeningen ook doorgroeien. Dit jaar met 3,5 tot 4,2 procent en volgend jaar met 1,4 tot 2,6 procent. Ook de werkloosheidscijfers blijven redelijk stabiel op het huidige lage niveau.

Met de koopkracht-opdracht die het kabinet in het vooruitzicht staat, geeft het planbureau vast mee dat het niet wijs is om te proberen iedereen generiek te compenseren: „Het is niet voor iedereen nodig, en voor wie het nodig heeft juist ontoereikend.” Gerichte compensatie voor lagere inkomens met hoge stookkosten is wel wenselijk, maar volgens het CPB ook moeilijk uit te voeren. Het planbureau raadt aan de compensatie voor lage inkomens via de gemeentes (nu 200 euro per huishouden) op te schroeven.