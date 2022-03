CPB: lage inkomens lijden onder koopkrachtdreun

Het CPB rekent voor dit jaar op een koopkrachtdaling van 2,7 procent, blijkt uit de nieuwe economische ramingen. Daar werd in Den Haag met spanning op gewacht, omdat het kabinet ze als handvat gebruikt om de komende weken aan de langverwachte koopkrachtreparatie te gaan werken.

Rond de koopkrachtcijfers zit nog grote onzekerheid. Het planbureau gaat nu uit van ruim 5 procent inflatie, maar komt ook met twee alternatieve scenario’s waarin de oorlog in Oekraïne diepere of juist minder diepe sporen achterlaat in de Nederlandse economie.

3,4 procent

In de variant waarin de schade van de oorlog meevalt is de inflatie 3 procent en daalt de koopkracht 0,6 procent. In de zwaardere variant gaat het om een prijsstijging van 6 procent en slinkt de beurs van de burger met 3,4 procent.

Dat laat zich vooral voelen bij de laagste inkomens, waarschuwt het CPB: „Zonder aanvullend beleid zal de armoede en financiële kwetsbaarheid onder lage inkomens toenemen. De meeste Nederlandse huishoudens hebben voldoende buffer om de energiekostenschok te absorberen zonder in de financiële problemen te komen of tot armoede te vervallen. Dit geldt echter niet voor de huishoudens die nu al op of onder de armoedegrens leven. Daarnaast is er een groep huishoudens van wie het inkomen boven de armoedegrens valt, maar die een beperkte buffer heeft en daardoor in de financiële problemen kan komen als ze een grote kostenschok ervaart.”

Echt zorgen

Het planbureau heeft becijferd dat de stijgende energieprijzen bij lage inkomens een veel grotere hap uit het besteedbaar inkomen nemen. Daar komt nog eens bij dat het eigenlijk ondoenlijk is de groep in een model te vangen, stipt CPB-directeur Pieter Hasekamp aan: „Of het een tik of een dreun is, hangt af van het aandeel van de energiekosten in het besteedbaar inkomen. Ik maak me wel echt zorgen over mensen met lagere inkomens, zeker als die in een slecht geïsoleerd huis wonen. Dat soort effecten zijn niet zichtbaar in de standaard koopkrachtplaatjes.”

Met de koopkracht-opdracht die het kabinet in het vooruitzicht staat, geeft het planbureau vast mee dat het niet wijs is om te proberen iedereen generiek te compenseren: „Het is niet voor iedereen nodig, en voor wie het nodig heeft juist ontoereikend.” Gerichte compensatie voor lagere inkomens met hoge stookkosten is wel wenselijk, maar volgens het CPB ook moeilijk uit te voeren. Het planbureau raadt aan de compensatie voor lage inkomens via de gemeentes (nu 200 euro per huishouden) op te schroeven.

Positieve noot

Het CPB tekent ook nog voor een kleine positieve noot: in alle scenario’s wordt de pijn alleen dit jaar geleden. Voor volgend jaar tekent het alweer een koopkrachtherstel van 1,5 tot 1,9 procent in, omdat het planbureau rekent op stijgende lonen en indexatie van pensioenen. En de economie blijft in de berekeningen ook doorgroeien. Dit jaar met 3,5 tot 4,2 procent en volgend jaar met 1,4 tot 2,6 procent. Ook de werkloosheidscijfers blijven redelijk stabiel op het huidige lage niveau