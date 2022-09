Nog steeds wateroverlast in Zeeland, ’bel alleen alarmnummer bij acuut gevaar voor mens of dier’

Het KNMI had code geel afgegeven voor Zeeland, tot in de middag. De buien kwamen vanaf de Noordzee binnen en op sommige plekken viel volgens het weerbureau meer dan 50 millimeter regen. Einde van de middag komen er nog veel meldingen binnen vanuit Terneuzen, aldus de veiligheidsregio. Met name in de wijk Othene hebben mensen veel last van het water.

De veiligheidsregio roept op alleen het alarmnummer 112 te bellen bij "acuut gevaar voor mens of dier".