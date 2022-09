Veiligheidsregio Zeeland overspoeld door meldingen wateroverlast

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Zeeland, tot in de middag. De buien komen vanaf de Noordzee binnen en op sommige plekken valt volgens het weerbureau meer dan 50 millimeter regen. In de loop van de middag wordt het grotendeels weer droog.

Hier en daar zijn straten ondergelopen, zoals in Middelburg en omgeving. De veiligheidsregio roept op alleen het alarmnummer 112 te bellen bij „acuut gevaar voor mens of dier.” Volgens Omroep Zeeland zijn een paar festiviteiten afgelast, net als enkele wedstrijden uit het amateurvoetbal.

De provincie Zeeland twittert over de open dag in het kader van Open Monumenten en meldt dat iedereen welkom is om langs te komen. „Het is straks (vast wel) droog.”