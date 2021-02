Entertainment

Chris Noth reageert op Sex & The City-geruchten

Er is voor fans van Sex & The City toch weer een sprankje hoop dat Chris Noth in de reboot And Just Like That... te zien zal zijn als Mr. Big. Page Six maakte vorige weekend bekend dat Noth, naast Kim Cattrall, de grote afwezige is in de nieuwe show. De acteur reageerde op de geruchten via socia...