Luxe hotel Bill Gates stuit op verzet bij Vaticaan

Het Palazzo della Rovere, zoals het gebouw heet, is eigendom van de Orde van het Heilige Graf van Jeruzalem, een rooms-katholieke ridderorde. Ze maakt er zelf wel eens gebruik van en fungeert soms als een ontmoetingsplaats voor een deel van de 30.000 ridders van de Orde en hun dames.

Tot 2018 had de Orde het gebouw echter verhuurd aan een eenvoudig hotel dat door een familie werd beheerd. Daarna besloot de rooms-katholieke orde eind 2020 nieuwe huurders te zoeken, die zich konden melden via een openbare aanbestedingsprocedure. Degene met de beste papieren bleek de hotelgroep ’Four Seasons’ van Bill Gates. Ze zal in 27 jaar tijd 35 miljoen euro aan huur betalen. Daar kon de concurrentie niet tegen op. Daarnaast zal de groep van Gates ook de kosten van restauratie op zich nemen.

Groots

Four Seasons wil het groots aanpakken. Er komt een Spa in het hotel, een fitnesscentrum en sterrenkoks voor de beste maaltijden. Het zal toeristen en pelgrims voor het Jubeljaar in 2025 met een dikke portemonnee aantrekken, er wordt gesproken over 490 euro per nacht.

Maar het is niet echt in de geest van paus Franciscus. Deze wil altijd dichtbij de armen zijn en houdt niet bepaald van weelderigheid. Het contrast met de vlak erbij liggende daklozen op dezelfde Via della Conciliazione, die de paus juist graag alle aandacht wil geven, is nogal schrijnend.

De andere gegadigden voor het gebouw die zijn afgewezen protesteren, mogelijk via juridische stappen, tegen de aanwijzing van het luxehotel van Four Seasons. In naam van de pauselijke soberheid.