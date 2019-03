Cel voor aanval met wurggreep op agent in Drenthe

Archiefbeeld van destijds. Ⓒ PERSBUREAU METER

ASSEN - De 34-jarige Roy M. uit Emmen moet anderhalf jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, de cel in voor poging tot doodslag op een agent. De man probeerde volgens de rechtbank in Assen de agent in oktober te wurgen in het Drentse Ees. Ook pleegde hij geweld tegen een tweede agent.