Man werd voor ogen spelende kinderen doodgeschoten ’Ripdeal motief van liquidatie Farchentley Wawoe in Vlaardingen’

Door Gerda Frankenhuis Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

Vlaardingen - De diefstal van een partij drugs is de 30-jarige Farchentley Wawoe uit Vlaardingen mogelijk fataal geworden. Dat stellen bronnen uit het criminele milieu. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam zegt in het belang van het onderzoek geen mededelingen te kunnen doen.