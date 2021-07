OM: Officier van justitie geen familie van verdachte doodschoppen Carlo op Mallorca

Premium Financieel

Wanbeleid bij SNS Reaal nog geen uitgemaakte zaak

Als SNS Reaal een paar maanden na de beursgang in 2006 de vastgoedbank Property Finance niet had gekocht, dan was de bankverzekeraar tijdens de kredietcrisis nooit omgevallen en genationaliseerd. Dat is de conclusie van een door de Ondernemingskamer gelast extern onderzoek. Maar of er sprake is van ...