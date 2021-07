OM overweegt stappen na ‘heksenjacht’ rond dodelijke mishandeling Mallorca

Het OM kwam zelf met zijn mededeling op Twitter na geruchten dat officier van justitie arrondissementsparket Midden-Nederland Nadine Franken de moeder zou zijn van een van de jongens uit Het Gooi die worden verdacht van de aanval op Carlo Heuvelman, die uiteindelijk aan zijn verwondingen bezweek.

Tegen De Telegraaf bevestigt een woordvoerster dat de officier in het geheel geen familie is van de verdachte. Dat het OM actief naar buiten treedt om een gerucht te ontkrachten komt zelden voor.

Tekst loopt verder onder de tweet.

„Het is dan ook zeer kwalijk dat dit zomaar gebeurt”, zegt een woordvoerster. In de tweet – die veel werd gedeeld en waar veel op werd gereageerd – werd ook de foto van Franken weergegeven. Nadat het OM meldde dat ze niet de moeder was, dachten veel Twitteraars daar bewijs in te zien dat ze dan wel bijvoorbeeld de tante moest zijn. Ook dat is dus geenszins het geval.

Bloemen neergelegd op plek van fatale mishandeling van Carlo op Mallorca. Ⓒ District8/Owen O'Brien

Sterker, de woordvoerster benadrukt dat er geen enkele link is met het onderzoek naar de fatale mishandeling van de 27-jarige Carlo op het Spaanse eiland. ,,Wij ontkennen dat ten stelligste. Ze is evenmin betrokken bij dit onderzoek, waardoor ook van belangenverstrengeling geen sprake is.”

Ze vervolgt: ,,In dat geval zou de zaak automatisch naar een ander parket gaan, dat is altijd zo. Vaak laten we dit soort situaties ook maar voor wat ze zijn. Maar hier werd een grens overschreden. Dit was puur op de persoon. We moesten nu wel iets doen.”

’Complot’

Velen zien een complot in de beslissing de vervolging in de zaak in Nederland te laten plaatsvinden. Dat verzoek kwam echter van de Spaanse justitie. In Nederland zijn ook meerdere aangiftes tegen de verdachten uit Het Gooi gedaan, en is een apart onderzoek ingesteld.

Een groep van in totaal dertien Nederlandse jongeren viel medio juli andere vakantiegangers aan, aan de boulevard van El Arenal. Meerdere mensen raakten gewond, Carlo uit Waddinxveen overleed later in het ziekenhuis van Palma de Mallorca aan hersenletsel dat hij had opgelopen.

Het OM gaat bekijken of er sprake is van smaad en laster. Verschillende advocaten spreken ook hun afschuw uit over de ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van Franken, die na de tweet werd belaagd door personen die het gerucht voor waar hielden.

Advocaat Erik Verweij hoopt dat het OM serieus overweegt juridische stappen te nemen. ,,Want het oorspronkelijke bericht met de onterechte beschuldiging is letterlijk honderden keren gedeeld”, meldt hij. ,,Je zal toch ineens volkomen ten onrechte het slachtoffer worden van zo'n online heksenjacht van een roedel schuimbekkende twitteraars die overal een corrupt complot in willen zien en je integriteit openlijk in twijfel trekken omdat er even niets interessants is op televisie.”

Het Openbaar Ministerie laat weten wellicht later op de dag nog met een uitgebreidere reactie te komen op de online aanval op de officier.