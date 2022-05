Premium Buitenland

In Finland is het NAVO-bier niet aan te slepen: ’De Russen kunnen ons niets maken’

In Finland is het speciale ’NAVO-bier’ nog amper aan te slepen. „Sinds de inval in Oekraïne loopt het hier storm”, zegt brouwer Petteri Vänttinen, die uit heel de wereld aanvragen krijgt. „Wij Finnen laten ons niet door Rusland voorschrijven of we wel of niet bondgenoot van de NAVO worden.”