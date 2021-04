100.000 euro aan juwelen buitgemaakt bij roofoverval hotel George V in Parijs

De gemaskerde daders zijn slechts enkele minuten met de beroving bezig geweest. Ze hakten met bijlen vitrines kapot en maakten zich met kostbaarheden uit de voeten, berichtte Le Parisien. Het hotel is vanwege de coronamaatregelen gesloten, maar het pand is onder meer voor de winkels toegankelijk.

George V werd geopend in 1928 en behoort tot de meest chique van de Franse hoofdstad met 244 kamers voor elk circa 1000 euro per nacht. Het is in 1996 gekocht door een lid van de Saudische koninklijke familie en kreeg een jaar later de naam Four Seasons Hotel George V.