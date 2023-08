Franse OM: vrouw loog waarschijnlijk over jarenlange martelingen door Duitse echtgenoot

De Franse politie arresteerde maandagochtend een 55-jarige Duitse man, nadat zijn echtgenote de politie belde en beweerde dat ze sinds 2011 vastgehouden en gemarteld werd in zijn appartement in de Moezelstreek.

In eerste instantie leek het een gruwelijke ontdekking. Er was sprake van een kooi in het appartement, een martelbank en een notitieboekje waarin de man zijn feiten noteerde. De vrouw was halfnaakt, kaalgeschoren en zou enkele gebroken botten in de vingers en benen hebben.

In de namiddag riep het openbaar ministerie al op tot voorzichtigheid en sprak de openbare aanklager Olivier Glady verschillende verklaringen van de vrouw tegen. Van gebroken botten was geen sprake, de vrouw zat niet opgesloten en had toegang tot een telefoon en er werd geen martelbank of notitieboekje aangetroffen. „Ik denk dat in deze situatie een voorzichtige aanpak aanbevolen is”, zei hij maandag al.

Tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ ANP / AFP

Echtgenoot vrijgelaten

Glady kon dinsdag nog meer duidelijkheid scheppen over de situatie. Een scenario waarin sprake zou zijn van opsluiting of kidnapping is volgens de aanklager „een onbestaande realiteit.” „Uit de vaststellingen van de gerechtelijke politie blijkt dat ze op een matras lag die verschoond kon worden. Ook werd er schone was aangetroffen die in het appartement lag te drogen en bestemd was voor de dame”, voegt hij eraan toe. De vrouw had volgens hem ook toegang tot een computer, televisie en een telefoon.

Tijdens haar medische onderzoek werden ook geen verwondingen of tekenen van verkrachting gevonden. De vrouw zou wel een „inflammatoire pathologie van het reumatologische type” hebben. „Dit komt overeen met de verklaringen van haar echtgenoot”, zei hij. De echtgenoot zou verklaard hebben dat zijn vrouw onder meer lijdt aan reumatoïde artritis, allergieën en alopecia. De vrouw zal psychiatrisch onderzocht worden.

De 55-jarige echtgenoot zal dinsdagavond opnieuw in vrijheid gesteld worden, omdat er „geen elementen” zijn voor verdere vervolging.