Honden moeten Nunspeetse schaapskuddes beschermen tegen wolven

In de omgeving van Nunspeet lopen verschillende schaapskuddes om de natuurterreinen van de gemeente, van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer te begrazen. De herders zijn blij met de komst van de kuddebewakingshonden. „Het is een zo natuurlijk mogelijke maatregel, die geen gevaar oplevert voor bewoners, recreanten en toeristen in het gebied”, zegt herder Daphne van Someren. In het buitenland zijn goede ervaringen opgedaan met kuddebewakingshonden. Een eerder experiment in Nederland wees uit dat het inzetten van bewakingshonden nogal kostbaar is.

Op de terreinen waar kuddes met de Spaanse waakhonden lopen, komen waarschuwingsborden te staan, aldus de gemeente. Want herders, schapen en honden moeten nog aan elkaar wennen. Daarvoor loopt de komende tijd een deskundige mee. De herder houdt de waakhonden vooralsnog aan de riem. Passanten moeten minimaal 25 meter afstand houden tot de kudde en deze rustig laten passeren. Dat geldt ook voor mountainbikers en paardrijders. De kuddehonden mogen niet geaaid worden.