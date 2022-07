COA: zorgen over situatie Ter Apel door verwachte regen

Volgens een woordvoerder van het COA heeft de tent waarin de asielzoekers hun dagen en nachten doorbrengen geen zijwanden. Ook is er geen stabiele ondergrond. De kans is dus aanwezig dat de tent niet bestand is tegen bijvoorbeeld hevige regenval.

VluchtelingenWerk laat via een woordvoerder weten „te vrezen” dat mensen zich gedwongen voelen om in Ter Apel te blijven, ondanks de weersomstandigheden. Sommige asielzoekers hebben namelijk al vijftien keer voor een dichte deur gestaan, waarna ze elke keer werden teruggestuurd naar de crisisnoodopvang. Dat is de reden dat ze nu koste wat kost in Ter Apel willen blijven, weer of geen weer. „Een goed afsprakensysteem zou asielzoekers het vertrouwen kunnen geven dat ze niet vergeten worden”, aldus de zegsman.

Ⓒ ANP

Het aanmeldcentrum zit al lange tijd overvol, onder meer doordat de doorstroom van mensen met een verblijfsvergunning vanuit opvanglocaties naar woningen stagneert. Ook komen asielzoekers soms na een paar weken weer terug naar Ter Apel als de crisisnoodopvang waar zij werden opgevangen, sluit.