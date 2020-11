Gemuteerd coronavirus ’hoogstwaarschijnlijk uitgestorven’

Na de ontdekking van de gemuteerde variant bestond de vrees voor een nieuwe uitbraak van het aangepaste virus, waardoor de recent ontwikkelde vaccins mogelijk minder effectief zouden kunnen zijn.

Twee weken geleden gaf Kopenhagen opdracht om alle nertsenboerderijen in het land te ruimen. Het op de boerderijen aangetroffen virus zou beter bestand zijn tegen antistoffen. Volgens de autoriteiten raakten ruim 200 Denen besmet via nertsen.

Ook in Nederland zijn nertsen gevoelig gebleken voor Covid-19. Ook hier zijn bedrijven geruimd.

In de gebieden in Denemarken waar veel nertsenboerderijen gevestigd zijn, heeft de overheid recentelijk de maatregelen versoepeld. Het aantal besmettingen is er flink gedaald.

Boeren woedend

De rel over het ruimen van nertsen heeft de Deense minister van Landbouw woensdag de kop gekost. De regering gaf opdracht de volledige nertsenpopulatie te doden vanwege de coronacrisis, maar moest later toegeven dat het niet bevoegd was om daartoe te beslissen. Boeren reageerden woedend.

Minister van Landbouw Mogens Jensen maakte woensdag bekend dat hij opstapt vanwege de affaire. Hij schreef op Twitter dat het parlement onvoldoende vertrouwen in hem heeft.

In het Noord-Europese land werden op boerderijen zo'n 17 miljoen nertsen gehouden voor hun vachten. Ze bleken een gemuteerde versie van het coronavirus te verspreiden. De centrumlinkse regering wilde de dieren preventief ruimen en schakelde leger en politie in om daarbij te assisteren. Later bleek dat er geen juridische basis was voor die operatie.

Blunder

Die juridische blunder betekent niet dat de nertsen de dans ontspringen. De minderheidsregering regelde deze week alsnog voldoende politieke steun voor het ruimen. De politieke schade was toen al geschied. Het vertrouwen in de regering van premier Mette Frederiksen heeft volgens een recente peiling een flinke deuk opgelopen.

Inmiddels zijn alle nertsen geruimd op de 284 boerderijen - ongeveer een kwart van het totaal - waar gemuteerde versies van het coronavirus rondwaarden, melden de autoriteiten later op de dag. De Deense tegenhanger van de NVWA meldde niet hoeveel er zijn afgemaakt. Wel worden nog 25 boerderijen met verdachte gevallen onderzocht.