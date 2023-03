Premium Het beste van De Telegraaf

Buitenlands afval is ’big business’: is het Romeinse vuil topje van de ijsberg?

Amsterdam - Veel verbouwereerde reacties op het nieuws dat Amsterdam huisvuil uit Rome gaat ophalen om het hier te verbranden. De import van afval zorgt bij ons voor meer stikstof en CO2 in de lucht. Experts zijn niet verrast, want afval is big business: „Plastic komt uit Saudi-Arabië, blikjes omsmelten gebeurt in Oost-Duitsland en afval verbranden, dat doen wij.”