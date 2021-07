Snelwegen staan blank door noodweer in België

Ook in de Kennedytunnel bij Antwerpen zijn er problemen. In de richting van Gent zijn twee van de drie rijstroken niet toegankelijk voor verkeer. Dat zorgt voor files vanaf de Antwerpse ring. In de richting van Nederland was er overlast, maar die is inmiddels opgelost.

Tekst loopt verder onder tweets.

Ter hoogte van knooppunt Antwerpen-West was op de E17 door wateroverlast in beide richtingen maar één rijstrook open. De brandweer heeft het water inmiddels weggepompt, waardoor beide rijrichtingen weer begaanbaar zijn. De files van ongeveer 7 kilometer richting Nederland en 9 kilometer op de ring richting Gent lossen langzaam op.

De hevige regenval zorgt ook op andere Vlaamse snelwegen voor problemen. Op alle snelwegen in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant geldt vanwege de overlast een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur.