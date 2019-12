Twee uur lang naakt op de BBC

’Live Drawing Life’ is bedoeld om de kijkers thuis naaktmodellen voor te schotelen om te oefenen voor kunstwerken.

Aan het eind van de uitzending zullen de mooiste kunstwerken ook getoond worden. De uitzending wordt begeleid door twee kunstenaars die uitleg geven.

„Het wordt een meditatieve ervaring”, zegt Cassian Harrison van de BBC.

„We voelen allemaal dat het tempo van het leven te hoog is. TV zelf heeft altijd het tempo versneld, om luider en sneller te worden. Maar bij BBC 4 heb ik wel geleerd dat kijkers het leuk vinden om even een versnelling lager te schakelen en alles te laten binnenkomen. Het programma is een viering van een lang artistieke traditie. Naaktmodellen tekenen is één van de hoekstenen van kunst en het menselijk lichaam is iets prachtigs en uitzonderlijk.”

Ziggo maakte eerder dit jaar bekend dat BBC Four vanaf 1 november 2019 niet meer te zien is in Nederland.