Verminkte puppy op nippertje gered van doorvoer naar Spanje: ‘Oren afgeknipt’

De oren waren afgeknipt. Ⓒ LID

Rotterdam - De politie en de LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming) hebben een piepjonge Anatolische herder van amper negen weken oud in beslag genomen in Rotterdam. Volgens de ’eigenaar’ was het hondje een dag eerder geïmporteerd uit Turkije en stond hij op het punt de pup op transport te zetten naar Spanje.