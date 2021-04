’Ernstige zorgen’ om vermiste 29-jarige man Apeldoorn

De man vertrok zondag 28 maart uit huis en kwam nooit meer terug. Nog diezelfde avond meldde zijn partner de vermissing bij de politie, maar hoewel de politie ’de afgelopen dagen onderzoek heeft gedaan’, heeft dat tot niets geleid.

„De man is zondag in de middag in Deventer geweest in de omgeving van de Lebuïnuslaan en daar voor het laatst gezien. Daarna is de man niet meer gezien.”

Een woordvoerder kan vrijdagmiddag niet meteen meer informatie geven. Details over de manier waarop hij is vertrokken, deelt de politie niet.

Signalement

Vrijdag wordt een buurtonderzoek gehouden. Ook roept de politie mensen op om uit te kijken naar de 29-jarige man met een licht getinte huidskleur, een kaalgeschoren hoofd en een gezet postuur. Hij draagt een spijkerbroek, zwarte schoenen, zwart petje en een opvallende donkerblauwe jas van het merk Stone Island.

Ⓒ Politie

„Heeft u de man zondagmiddag of daarna nog gezien of weet u waar de man op dit moment is? Of heeft u iets verdachts gezien? Neem dan contact op met de politie. Dat kan via 0900 8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000”, schrijft de politie in een bericht.