Rechter legt Formule 1 in Zandvoort geen beperkingen op vanwege zandhagedis

Ⓒ ANP

Haarlem - De rechtbank in Haarlem legt Circuit Zandvoort geen beperkingen op voor de terugkeer van de Formule 1 in het eerste weekend van september. Natuurorganisaties hadden hierop aangedrongen in een zogenoemde bodemprocedure.