Moskeegenootschap wil islamitische begraafplaatsen in Nederlandse gemeenten

Tot dusver is er volgens hem in Nederland alleen in Zuidlaren en Almere een echte islamitische begraafplaats, maar die zijn nagenoeg vol. Het is de bedoeling om ook in andere gemeenten volledige islamitische begraafplaatsen in te richten overeenkomstig islamitische voorschriften waar moslims „eeuwige grafrust” kunnen vinden, waarbij het graf niet geruimd wordt na een bepaalde tijd.

Voorheen werden veel overleden Nederlandse moslims gerepatrieerd naar Marokko of Turkije, maar door de corona-epidemie is dat nu onmogelijkheid. Mede hierdoor is de vraag naar volledige islamitische begraafplaatsen groter geworden, zegt Mouhouti. Moslims willen begraven worden op een rustige sobere plek het liefst omgeven door natuur.