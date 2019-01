Wie krijgt 20.000 euro voor gouden tip over Halal Fried Chicken?

Kaynak (48) werd op 11 september vorig jaar in Amsterdam om het leven gebracht. Hij liep net zijn fastfoodrestaurant aan de Burgemeester de Vlugtlaan uit toen hij door twee mannen werd neergeschoten.

Kaynak kreeg het al eerder – letterlijk – heet onder zijn voeten, want het is het derde incident bij Halal Fried Chicken in korte tijd. Op 18 augustus werd iemand in het been geschoten en een week daarvoor probeerde iemand brand te stichten in het restaurant.

Dinsdag worden voor het eerst bewakingsbeelden van de aanslag uitgezonden in Opsporing Verzocht. Ook de beelden van de eerdere brandstichting bij zijn restaurants en van de beschieting van zijn compagnon worden getoond.