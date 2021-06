Holleerder zag afluisterapparaatje bij zus Astrid thuis

Het was maandag tijdens een nieuwe dag in het hoger beroep voor het eerst dat Holleeder dat zei. Hij besefte op het moment dat hij het roestvrijstalen apparaat van vijf bij tien centimeter zag niet precies wat het was. „Ik heb regelmatig gedacht, Neus, dit klopt niet. Opeens verliepen allerlei gesprekken ’anders’. Ontstond er ruzie over een autootje. Ik dacht: Hoe ken dat nou? Misschien naïef, maar ik vond dat ik niet zo paranoia moest doen. Het is mijn familie. Ik verwachtte niet dat mijn familie zoiets zou doen.”

Pas achteraf knoopte hij wat hij had gezien en de bekendmaking dat er gespreksopnamen waren gemaakt aan elkaar, zei Holleeder tegen het hof.

De rechters ploegden zich maandag weer door de slecht verstaanbare gesprekken heen. Holleeder hield er altijd rekening mee dat hij werd afgeluisterd. Gesprekken vonden daarom nooit plaats in een woning of auto, maar altijd buiten in rumoerige omgevingen.

Zebrahondje

Een van de raadsheren merkte op dat het hem geregeld deed denken aan het Spaanse liedje Lambada, waar na 1.09 minuten lijkt te worden gezongen: „Waar is toch dat zebrahondje voor?”

Er zitten talloze ’zebrahondjes’ in de heimelijk opgenomen gesprekken, zo bleek tijdens de zitting. Ook Holleeder bleek na zoveel jaren niet in staat om al zijn slecht verstaanbare uitspraken in te vullen, en evenmin om ze allemaal in de context te plaatsen.

Dat hij in meerdere gesprekken stevige dreigementen uit, bestrijdt hij niet. Hij tilt er veel minder zwaar aan dan degenen aan wie de dreigementen gericht zijn. Zo dreigde hij zijn zus Sonja dood te schieten tijdens een ruzie over een auto die hij niet mocht lenen. „Ja, oké. Ik stond gewoon in de regen en moest dat hele teringeind terug met de scooter.”

En ook zei Holleeder dat zijn zus Sonja „mocht tossen” wie van haar kinderen „het eerst aan de beurt is”, tijdens een woedeaanval over de verfilming van de Heineken-ontvoering.

Holleeder: „Het stelde niks voor. Er zat geen kwaad in. Misschien heb ik het te makkelijk gezegd. Ik ben gewoon een jongen van de straat. Dat ik boos ben geworden, daar heb ik geen spijt van. Ik was al anderhalf jaar geleden bezig met dat gedoe en Sonja bleef liegen. Die bedreiging was te cru, daar ben ik misschien te ver in gegaan.”

„Dreigen zit in me”, vergoelijkte Holleeder zijn woorden. „Maar het zijn loze woorden. Ik heb het toch niet gedaan?”

Willem Holleeder is eerder door de rechtbank veroordeeld tot levenslang voor zijn betrokkenheid bij meerdere levensdelicten. Het bewijs tegen hem berust voor een belangrijk deel op de heimelijk opgenomen gesprekken en de getuigenverklaringen van zijn zussen en ex-vriendin Sandra den Hartog. Astrid en Sonja Holleeder en Sandra den Hartog worden in september en oktober weer gehoord als getuigen.