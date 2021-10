Zorgen in Kamer om Russische huurlingen Mali: ’Daar mag Nederland niet mee geassocieerd worden’

De Kamer debatteert woensdag over een voorgenomen nieuwe bijdrage aan de VN-missie in Mali. Het kabinet wil een Nederlands C-130-transportvliegtuig met bemanning en ondersteunend personeel naar Mali sturen. Onze mensen moeten vanaf half november daar de Portugezen aflossen in een zogenoemde rotatiemissie, en blijven een half jaar.

De afgelopen tijd berichtten media over een deal tussen Malinese autoriteiten en de schimmige Wagner Groep. De Wagner Groep wordt ervan verdacht nauwe banden te onderhouden met president Vladimir Poetin. De Russen ontkennen en zeggen dat hun wet geen huurlingen toestaat. Hoe dan ook gaat de mogelijkheid dat Nederlanders daar zij aan zij komen te staan met leden van de Russische paramilitaire beweging de Tweede Kamer te ver.

’Corruptie’

,,Deze groep staat bekend om corruptie en grove mensenrechtenschendingen. Nederland mag daar niet mee geassocieerd worden,’’ vindt VVD-Kamerlid Brekelmans. ,,We kunnen ons niet voorstellen dat we aan de ene kant werken met de VN en de Malinezen aan de andere kant werken met de Wagner Group,’’ stelt ook D66-Kamerlid Sjoerdsma.

De partijen willen een toezegging van het kabinet dat Nederland zich niet plotseling in een situatie zit waarin wordt samen moet worden gewerkt met de Wagner Groep. SP’er Van Dijk wijst erop dat bondgenoten een ultimatum hebben gesteld, en onder meer Frankrijk zegt zich uit Mali terug te trekken als blijkt dat de Wagner Groep daar aanwezig is.

Het kabinet heeft nog niet kunnen bevestigen dat er daadwerkelijk een deal is tussen Mali en de Wagner Groep, stellen de demissionair ministers Knapen (Buitenlandse Zaken) en Kamp (Defensie). ,,Als blijkt dat er Russische huurlingen aanwezig zijn, dan is dat iets waar we iets mee moeten,’’ aldus Kamp.

,,Mocht er een contract zijn getekend met Wagner, dan zal dat serieuze gevolgen hebben,’’ belooft minister Knapen. Wat die gevolgen precies zijn, wil hij niet zeggen zonder dat de berichtgeving bevestigd is. ,,Dat zal afhangen van de inhoud van die overeenkomst.’’ Ook moet dat met bondgenoten worden afgestemd.