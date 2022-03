Veiligheidsregio's komen met 2000 extra plekken voor ’reguliere’ asielzoekers

De voorzitters van de Veiligheidsregio’s zijn het erover eens dat er snel wat moet gebeuren om Ter Apel te verlichten. Maar, stelde Hubert Bruls, voorzitter van het beraad: ,,Dit is nu al de zoveelste keer dat deze problemen er zijn. Er moet een structurele oplossing komen, waarbij het Rijk dwang kan uitoefenen op gemeenten.” Momenteel zou die dwang alleen toegepast kunnen worden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, omdat het hierbij om een acute oorlogssituatie gaat. Het COA heeft aangegeven voor 1 april 1500 extra plekken nodig te hebben. Per 1 januari volgend jaar komen ze zelfs 10.000 plekken tekort.

Momenteel vangt Nederland ruim 18.000 vluchtelingen uit Oekraïne op. Gemeenten hebben tot dusver echter ruim 29.000 plekken gecreëerd, waarvan er dus nog zo’n 11.000 beschikbaar zijn. Als het aan Bruls ligt zouden ook die plekken eventueel gebruikt kunnen worden voor de opvang van reguliere vluchtelingen. ,,De Veiligheidsregio’s zijn niet verantwoordelijk voor de reguliere vluchtelingenstroom. Dat vind ik echt nog steeds wel een uitdaging voor het COA.” Maar: ,,Het is voor de hand liggend om daar waar je opvangplekken kunt realiseren niet het onderscheid te maken wie de vluchteling is. Iemand die een plekje in de herberg zoekt moet op elk plekje aanspraak kunnen maken dat we hebben.” Ook Femke Halsema, voorzitter van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zegt het ‘van groot belang’ te vinden dat er geen tegenstelling ontstaat.

Verantwoordelijkheid dragen

Een aantal gemeenten had eerder al verklaard ook te willen helpen bij de opvang van reguliere asielzoekers, waaronder Amsterdam, Haarlemmermeer en Utrecht. Die laatste heeft tweehonderd extra crisisopvangplekken gerealiseerd in het voormalig Holland Casino-pand, waar maandagavond al asielzoekers aankwamen. Dit is echter slechts een tijdelijke oplossing.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) zei voorafgaand aan het beraad nog ,,de blaren op mijn tong te kletsen om Veiligheidsregio’s in te laten zien welke verantwoordelijkheid ze moeten dragen”. Dat bleek uiteindelijk echter niet nodig. ,,Bij vrijwel alle voorzitters merkte ik enorme betrokkenheid bij Ter Apel.” Hij merkt echter wel dat het een stuk makkelijker is om plekken te vinden voor Oekraïners, dan voor niet-Oekraïners. ,,Je ziet dat heel veel Nederlanders zeggen: wij vinden dat opvang in de regio moet plaatsvinden. En Oekraïne is onze regio.”