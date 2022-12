Zuid-Korea maakt melding van ’provocerende’ Noord-Koreaanse drones, onder meer boven Seoul

„Verschillende onbemande Noord-Koreaanse luchtvaartuigen zijn ons luchtruim binnengevallen in de grensgebieden rond de provincie Gyeonggi”, zei de legerleiding in Seoul.

Zuid-Korea zette onder meer straaljagers en gevechtshelikopters in om de drones te onderscheppen. Een straaljager stortte echter kort na vertrek vanaf de legerbasis neer. De twee piloten wisten het toestel te ontvluchten en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Vertrekkende vluchten vanaf de luchthavens in Incheon en Gimpo werden tijdelijk stilgelegd. In eerst instantie meldde het Zuid-Koreaanse ministerie van Transport alleen dat dit naar aanleiding van een militair verzoek was.

De spanningen tussen de twee Aziatische landen liepen het afgelopen jaar verder op. Noord-Korea voerde een recordhoeveelheid rakettests uit en weet steeds grotere afstanden te bereiken. Pyongyang zou inmiddels ook in staat zijn om middels een ballistische raket het vasteland van de Verenigde Staten te bereiken. Washington staat Seoul militair gezien al langere tijd bij.

Taiwan: China oefent met 71 gevechtsvliegtuigen

Ook een bondgenoot van Noord-Korea roert zich in de regio. China heeft 71 gevechtsvliegtuigen ingezet tijdens een militaire oefening rond Taiwan in het weekend, zo stelt het Taiwanese ministerie van Defensie maandag. Onder de vliegtuigen zouden onder meer tientallen straaljagers zijn geweest. Het Chinese leger gaf toe een oefening te hebben gehouden, als reactie op niet nader omschreven „provocaties” van en een „samenspanning” tussen Taiwan en de Verenigde Staten.

Het ging om het grootste vertoon van militaire macht van China sinds het bezoek van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, aan Taiwan in augustus.

Het Taiwanese ministerie van Defensie stelt dat een groep van 47 Chinese militaire vliegtuigen tijdens de oefening de middenlijn van de Straat van Taiwan overschreed. Dat is de officieuze grens tussen Taiwan en de Volksrepubliek China. Ook stuurde China zeven marineschepen richting Taiwan, aldus het ministerie.

China beschouwt Taiwan als een afvallige regio die op termijn weer onder het gezag van de Volksrepubliek moet komen te staan.