Broedseizoen Op eieren lopen in het bos: natuurorganisaties roepen op tot voorzichtigheid

Door Chris Ververs Kopieer naar clipboard

Boswachter Jowien van der Vegte: „Denk alsjeblieft aan de bosuil en reiger die nu al broeden.” Ⓒ Martin Mooij

Utrecht - ’Sssst, stilte alstublieft!’ De boodschapper van dit verzoek begeeft zich niet per se in een stiltecoupé of de bibliotheek. Het kan goed zijn dat de vermaning afkomstig is van een boswachter. Het is kraamtijd in de natuur en broedende vogels of bijvoorbeeld jonge reekalfjes hebben rust nodig.