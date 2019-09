Waarschuwing medici: ’Gebrekkige uitwisseling dossiers gevaarlijk’

Tot die conclusie komt 80 procent van de deelnemers aan een peiling van de Federatie Medisch Specialisten. Een ruime meerderheid zegt dagelijks te maken te hebben met een gebrekkige gegevensuitwisseling.

Marcel Daniëls, cardioloog en voorzitter van de federatie, zegt zich erover te verbazen dat mensen de hele dag door waar ook ter wereld (vertrouwelijke) informatie met elkaar delen. „Maar in de zorg, zelfs als het over leven en dood gaat, zijn we nog steeds niet in staat om op elk moment te beschikken over de noodzakelijke medische informatie van een patiënt. Onlangs werd ik voor de zoveelste keer hiermee geconfronteerd. De patiënt had kunnen overlijden. Gelukkig is dat niet gebeurd.”