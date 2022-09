Oorlog in Oekraïne Dag 212 van de invasie LIVE | Kiev: veel lijken in massagraf Izjoem vertonen sporen van marteling

Onderzoek in Izjoem. Ⓒ ANP / AFP

De grootschalige Russische inval in Oekraïne duurt inmiddels ruim zes maanden. Poetin heeft een gedeeltelijke mobilisatie afgekondigd, 300.000 reservisten moeten meevechten in Oekraïne. Volg de laatste ontwikkelingen hier in ons liveblog.