Benarde situatie in metro New York: man net op tijd weggetrokken voor aanrazende trein

De reddingsactie had niet veel langer mogen duren. Tien seconden nadat de man in veiligheid was gebracht kwam er een trein aanrazen. Een groep andere omstanders hielpen de gevallen man en zijn redder om weer op het perron terecht te komen. Naderhand werd de man naar het ziekenhuis gebracht, schrijft The New York Post. Volgens de politie maakt hij het goed.