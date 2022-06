Verdachte aangehouden wegens vondst dode man in Amsterdam

De verdachte is vrijdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot dat de man twee weken in hechtenis moet blijven.

De politie zei eerder uit te gaan van een misdrijf vanwege de verwondingen die het slachtoffer zijn toegebracht. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg de politie een melding van een passant die een man onder het bloed had zien liggen. Reanimatie mocht niet baten.

Onderzoek heeft aangetoond dat het slachtoffer kort daarvoor nog in leven was en heeft rondgelopen in de omgeving van de Korte Nieuwendijk, de Spuistraat, het Singel en station Amsterdam CS. De recherche gaat ervan uit dat de man tussen 02.15 en 03.30 uur om het leven is gebracht.

De politie is nog op zoek naar getuigen en naar sporen, in het bijzonder een donkere herenjas waarop bloed zou kunnen zitten en tevens naar een zwarte tas. De jas heeft waarschijnlijk een camouflagemotief. Uit onderzoek is gebleken dat genoemde tas woensdagochtend op het Stationsplein in Amsterdam heeft gelegen, aldus de politie.