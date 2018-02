Rahiied A. deze maand voor de rechter

Dinsdag 27 februari dient de zogenoemde pro-formazitting, een niet-inhoudelijke behandeling van de zaak.

A. wordt nu verdacht van drie moorden, en meerdere pogingen tot moord. Die laatste verdenking is voortgekomen uit het onderzoek naar twaalf nieuwe meldingen van instellingen waar A. heeft gewerkt. Deze meldingen werden bij de politie gedaan, nadat de jongeman in november werd aangehouden.

Insuline

Het onderzoek kwam op gang nadat begin november 2017 een vrouw onwel was geworden nadat ze insuline ingespoten had gekregen. De vrouw had geen suikerziekte. De instelling waar de vrouw woont, t Huys te Hoecke in Puttershoek, deed aangifte. Bij de directie rees het vermoeden dat er al eerder een bewoonster was overleden als gevolg van de onjuiste toediening van insuline.

Tijdens het onderzoek kwam ook een incident naar voren van een vrouw in een instelling in Rotterdam die onwel was geworden maar het heeft overleefd. Nadat de Rotterdammer was aangehouden werden nog eens 12 meldingen gedaan door verzorgingsinstellingen in Puttershoek, Ridderkerk en Rotterdam.