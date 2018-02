Oxfam-baas gearresteerd

Colom was president van 2008 tot 2012. Het onderzoek richt zich op de aanschaf van bussen voor een grootschalig openbaarvervoerprogramma toen hij aan de macht was. „We denken dat alles legaal was, maar laten we afwachten wat de rechter zegt”, aldus Colom bij het betreden van de rechtbank. De andere acht die in voorlopige hechtenis zitten, zijn ook regeringsfunctionarissen die destijds hun handtekening hebben gezet onder de bussendeal.

De arrestatie van Fuentes komt voor de hulporganisatie op een slecht moment. Oxfam ligt momenteel onder vuur nadat bleek dat medewerkers zich schuldig hebben gemaakt aan wangedrag op seksfeesten met mogelijk minderjarige prostituees.

Wangedrag

Vorige week meldde Oxfam dat een aantal medewerkers van de Britse tak zich in Haïti schuldig had gemaakt aan ernstig wangedrag. Dat erkende de hulporganisatie na berichtgeving door The Times over vermeende seksfeesten met jonge prostituees na de aardbeving in 2010. Oxfam benadrukte wel dat er geen bewijs is gevonden dat minderjarige meisjes betrokken waren bij mogelijke seksfeesten.

De Britse zondagkrant Observer meldde dat medewerkers van Oxfam ook in Tsjaad gebruik hebben gemaakt van de diensten van prostituees. Die zouden in 2006 meerdere keren zijn uitgenodigd om naar de Oxfam-vestiging in het Afrikaanse land te komen. Een stafmedewerker van de hulporganisatie is daarom ontslagen, aldus de Observer. Oxfam kon dit bericht niet bevestigen.

Vanwege het schandaal hebben al ruim 1700 donateurs van de Nederlandse afdeling van Oxfam Novib hun steun opgezegd, bleek zondag. De hulporganisatie heeft er in Nederland zo’n 330.000. Directeur Farah Karimi zei zich diep te schamen, en begrip te hebben voor de woede van de opzeggers.

Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) maakte dinsdag bekend dat ze in contracten met hulporganisaties protocollen over integriteit wil opnemen. Die afspraken moeten ervoor zorgen dat geld kan worden teruggeëist bij wantoestanden.