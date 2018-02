Nieuw uniform in zorg tijdens nachtdienst: pyjama

In de instelling Nieuwe Antoniehof in Epe is er maandag mee geëxperimenteerd, zo meldt moederorganisatie Viattence op Facebook. Bestuurder Laurent de Vries draaide een nachtdienst mee. „Ik las over het onderzoek in een Engelse krant. Een medewerker daagde mij vervolgens uit. Zij wilde dit wel eens proberen”, verklaart De Vries tegenover Omroep Gelderland.

De pyjama helpt bewoners bij het dag- en nachtritme, zegt De Vries. „Veel mensen met dementie hebben daar moeite mee. Als we ’s nachts bij bewoners komen en dan zeggen: ga maar lekker slapen, dan komt dat beter aan als je zelf ook een pyjama aan hebt.”

„Het meest opvallende is”, zo gaat De Vries door, „dat het de bewoners helemaal niet opviel dat wij nachtkleding aan hebben. Dan is de proef eigenlijk al geslaagd. We hebben een heel rustige nacht gehad.”