Woonwagenkamp doorzocht voor kofferbakmoord

Dat bevestigen meerdere bronnen uit de omgeving van O. aan De Telegraaf. De politie gaat niet in op de identiteit van de verdachte.

Het woonwagenkamp is gevestigd in de wijk De Rietlanden. De politie kamt al de hele dag de woning van O. uit, op zoek naar sporen. Opvallend is dat uitgerekend in die wijk de mobiele telefoon van de vermoorde Ralf Meinema voor het laatst contact maakte met een gsm-mast.

Meinema (31) werd op 31 maart vorig jaar dood in de achterbak van zijn eigen auto aangetroffen. Die stond aan de rand van het Stieltjeskanaal. Gepoogd was om de wagen in het kanaal te duwen, maar de trekhaak bleef haken aan de walkant. Een vrachtwagenchauffeur tipte de politie die in de kofferbak het zeer zwaar toegetakelde lichaam vond.

