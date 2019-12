Man (76) stak keukenhulp neer vanwege ’zwarte magie’

De paniek is groot op 8 september in Nieuw Vredenburgh. Ⓒ FOTO Robby Hiel

AMSTERDAM - Het middageten in bejaardentehuis Nieuw Vredenburgh op de Postjesweg kent een vast stramien. Tot 8 september van dit jaar. Een van de keukenhulpen werd tijdens de lunch ineens aangevallen door de 76-jarige Pedro C. Het is een wonder dat de vrouw, die zeven keer werd gestoken, het overleefde.