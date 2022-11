Kamerfractie PvdA steunt goudgerande loonsverhoging van Timmermans

Afgelopen weekeinde werd bekend dat tienduizenden Brusselse ambtenaren deze winter kunnen rekenen op een loonsverhoging van 7 procent. Ook Europarlementariërs en eurocommissarissen krijgen de ’inflatiebonus’. Uit een berekening van De Telegraaf bleek dat EU-kopstuk Frans Timmermans kan rekenen op ruim 1800 euro per maand extra.

VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden keert zich tegen de salarisstijging. Volgens hem profiteren EU-ambtenaren al tien jaar van een automatische loonsverhoging, doordat de Belgische lonen automatisch meestijgen met de inflatie. Bovendien genieten EU-ambtenaren een groot belastingvoordeel. Een VVD-motie – waarin het kabinet wordt aangespoord in Brussel te pleiten voor versobering van de loonsverhoging – krijgt steun van PVV, CDA, SP, PvdD, CU, FvD, Denk, SGP, Van Haga, Den Haan, BBB, Bij1 en Omtzigt (in totaal 103 zetels).

Opvallende afwezige in het rijtje is de PvdA, partij van eurocommissaris Timmermans, die ook vicevoorzitter is van de Europese Commissie. Ook D66 en GL hebben geen moeite met de forse Brusselse salarisverhoging.

„EU-ambtenaren verdienen uiteraard een goede waardering voor hun werk, maar deze geautomatiseerde verrijking is buitensporig en vergroot de kloof met EU-burgers die hun koopkracht alleen maar zien dalen”, zegt VVD’er Van Wijngaarden. „De steun van de Kamer voor mijn motie is dan ook een extra motivatie voor mij om bij andere nationale parlementen te gaan lobbyen voor steun om de EU-arbeidsvoorwaarden te ontdoen van de gouden randen.”