Nederlandse skimmer maakt één miljoen euro buit in Indonesië

Op beelden van de voorgeleiding is de Nederlander, die wordt aangeduid met de initialen N.G., te zien, samen met een Rus en Indonesiër die tot dezelfde bende zouden behoren. Geboeid en in oranje gevangenispakken staan ze terecht voor journalisten, geflankeerd door agenten en door commissaris Yusri Yunus van de opsporingsinstanties in het Zuidoost-Aziatische land.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan de arrestatie van de Nederlander overigens niet bevestigen, zo liet een woordvoerder weten. „We zijn niet bekend met deze zaak”, gaf hij aan. Dat houdt in dat er in ieder geval geen verzoek tot consulaire bijstand is binnengekomen.

Jacht

De politie maakte al langer jacht op de internationale bende, maakte Yunus donderdag bekend. Er wordt nog een ander lid van de misdaadgroep gezocht, die zou opereren onder de naam Tokyo1880.

„Hij bevindt zich in het buitenland”, vertelde de commissaris tijdens de persbijeenkomst op het hoofdbureau van politie in Zuid-Jakarta. Zijn identiteit is bekend, maar die werd net als zijn nationaliteit niet bekendgemaakt.

Het geld werd gestolen van klanten van staatsbank BNI. De Nederlander gaf net als zijn twee medeverdachten, zo melden media in het land, toe de misdaden te hebben gepleegd. Dat deden ze op een zeer professionele manier, zei Yunus. „Met geavanceerdere apparatuur dan gebruikelijk. Ze kozen een makkelijke plek om de ’diepe skimmer’ te installeren. Ze waren vermomd, droegen een hoed omdat ze wisten dat er cameratoezicht was”, voegde hij eraan toe.

De gedetineerden kunnen een maximumstraf van zeven jaar gevangenisstraf krijgen.