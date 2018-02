Jongen (14) en ouders handelden in nitraatbommen

Ⓒ ANP

ASSEN - Een jongen (14) uit het Drentse Geesbrug stond dinsdag samen met zijn ouders voor de rechtbank in Assen wegens de handel in illegaal zwaar vuurwerk in 2016. Als twaalfjarige zou hij samen met zijn vader door heel Nederland nitraat- en vlinderbommen hebben verkocht. In het huis van het gezin werd ook zwaar vuurwerk gevonden.