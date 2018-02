WikiLeaks-oprichter Assange verliest zaak

„Na afweging van de voors en tegens, vind ik dat arrestatie een evenredige reactie is, hoewel Assange zijn eigen vrijheid een aantal jaren heeft beperkt”, zei de rechter in haar uitspraak.

Assange verbrak in 2012 de beloftes die hij had gedaan toen hij op borgtocht was vrijgelaten en vluchtte de ambassade in. Hij was eerder aangehouden op verdenking van verkrachting en aanranding in Zweden. Zweden heeft het arrestatiebevel tegen de WikiLeaks-voorman inmiddels laten vallen, en volgens zijn advocaten zou Groot-Brittannië hetzelfde moeten doen.

Het Britse Openbaar Ministerie stelt dat Assange de voorwaarden van zijn borg heeft geschonden en dus mag worden opgepakt.