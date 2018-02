Donorwet komt er

De SP speelde dit keer een bizarre rol in de donorsoap. Een senator bleef thuis. Volgens verschillende bronnen in de Eerste Kamer deed ze dat omdat ze eigenlijk tegen de wet wilde stemmen, maar dit niet mocht van haar partij. SP-senator Don, die namens zijn partij het woord over de donorwet voert, verwoordde het als volgt: „Ze kan om politieke redenen niet ’tegen’, maar kan om persoonlijke redenen niet voor stemmen.”

De VVD had een sleutelpositie. Uiteindelijk stemden zeven liberalen tegen, zes voor. Ook het CDA stemde verdeeld. In de Tweede Kamer waren de christendemocraten nog unaniem tegen, in de Eerste Kamer gaven vier senatoren hun fiat.

Het is op het nippertje voldoende voor D66 om hun paradepaardje, de donorwet, binnen te slepen.

Pechtold: ’Ontzettend blij’

D66-leider Pechtold liet in een eerste reactie weten ’ontzettend blij’ te zijn. „En ik ben trots op Pia.” Volgens hem is de ’bewustwording over de donorwet de winnaar.’

In de Tweede Kamer was de donorwet ook al kantje boord. Het behaalde daar eind 2016 de kleinst mogelijke meerderheid doordat Kamerlid Wassenberg van de Dierenpartij zijn trein miste.

Dijkstra: ’Dankbaar’

D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra is „ontzettend dankbaar” dat haar donorwet het gehaald heeft in de Eerste Kamer. Door deze initiatiefwet wordt straks iedereen orgaandonor, tenzij hij of zij actief bezwaar maakt.

Volgens Dijkstra is dit belangrijk nieuws voor alle mensen die nu op een nieuwe nier of ander orgaan zitten te wachten. De donorwet is bedoeld om een einde te maken aan de lange wachtlijsten voor patiënten die een nieuw orgaan nodig hebben. Dijkstra wil dat er nu snel begonnen wordt met „een zorgvuldige uitvoering” van de wet. Daarover bestaan volgens haar veel misverstanden.

Dijkstra kreeg pas tijdens het afleggen van de stemverklaringen dinsdag door dat de wet het inderdaad zou gaan halen, zei ze. Toen VVD-Eerste Kamerlid Frank de Grave kort voor de stemmingen duidelijk maakte dat zes van zijn fractiegenoten voor zouden stemmen, dacht ze: ’yes’, omdat ze wist dat de wet op een meerderheid zou kunnen rekenen.

