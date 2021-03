OMT: verpleeghuizen kunnen versoepelen

Dat meldt de NOS. Bewoners die een tweede inenting hebben gekregen, zouden twee bezoekers per dag mogen ontvangen, in plaats van één bezoeker. Als ze in contact zijn geweest met iemand die positief is getest, hoeven ze niet tien maar vijf dagen in quarantaine.

Het aantal besmettingen in verpleeghuizen daalt de laatste tijd flink. Daarom vindt het Outbreak Management Team de versoepeling verantwoord, ook omdat „de vaccinatiecampagne gestaag vordert” en „de meerwaarde voor bewoners en hun verwanten groot is.”

De maatregelen worden niet helemaal opgeheven omdat personeel en bezoekers vaak nog niet zijn gevaccineerd. Bovendien willen sommige ouderen niet ingeënt worden, of is dat niet verstandig omdat ze erg zwak zijn.