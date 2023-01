Premium Het beste van De Telegraaf

De genius achter het succes van de Philips-gloeilamp Na broer Anton en neef Frits krijgt nu ook bescheiden uitvinder Gerard Philips een standbeeld

Door Roy Klopper Kopieer naar clipboard

Ⓒ APA

Fabrieksoprichter Gerard Philips was de genius achter het mondiale succes van de Philips-gloeilamp. Maar waar zijn vlotte broer Anton en neef Frits een eigen standbeeld hebben, raakte de bescheiden ingenieur in de vergetelheid. Daaraan komt een einde nu de laatste hand wordt gelegd aan een metershoog stalen beeld dat in Eindhoven-centrum verrijst. De reis daarheen wordt een heuse triomftocht.