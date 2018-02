Kabinet huurt tijdelijk regeringstoestel

Na de verkoop van de oranje Fokker KBX zitten het kabinet en het Koninklijk Huis zonder eigen vip-vliegtuig. Tot nu toe werden er af en toe vliegtuigen ingehuurd.

„Gebleken is dat het vliegen op ad-hoc basis onvoldoende garantie op beschikbaarheid en passende kwaliteit zou opleveren”, legt minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) uit in een brief aan de Tweede Kamer.

De bewindsvrouw heeft de hulp van KLM ingeroepen om een tijdelijk toestel te vinden. Het is een Boeing 737 BBJ geworden.

Het officiële nieuwe vliegtuig wordt in 2019 opgeleverd.