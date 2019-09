Minister Bruins krijgt wind van voren om depressie-opmerking

De tiener is met Prinsjesdag voor de deur gekroond tot kinderkoning en mocht in de Ridderzaal een toespraak houden. Hij riep ten overstaan van VWS-ministers Bruins en De Jonge op om meer te doen voor en met depressieve jongeren.

Dagblad Het Parool haalde een reactie op bij de bewindspersonen. „Ik ben geen arts, maar misschien is wat minder op telefoons en tablets kijken een begin”, sprak Bruins. „Meer met elkáár praten.”

Ziekte

Op social media wordt gehakt gemaakt van de VVD-bewindsman. Twitteraars vinden de uitspraken ’dom’, ’onwetend’ en ’beledigend’. „Depressie is een ziekte, geen keuze. Geen gebrek aan doorzettingsvermogen. Geen kwestie van te veel op je telefoon zitten of slechte cijfers halen”, twittert Zjos Dekker. Ze is autistisch, kampt met depressie en brak in interviews al vaker een lans voor meer begrip en betere zorg.