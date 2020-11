E-bike onder senioren aan opmars bezig

In 2018 zei elf procent van de 55-plussers dagelijks de e-bike te gebruiken, terwijl 23 procent iedere dag op een gewone fiets reed. Dat blijkt uit een analyse van het CBS op basis van cijfers uit 2018 en 2019. Het bezit van een e-bike was in 2019 het hoogst onder 65- tot 75-jarigen, van hen had 45 procent minstens één e-bike in hun huishouden en 14 procent gebruikt die dagelijks. Van de 55- tot 65-jarigen en de 75-plussers had 37 en 36 procent een e-bike.